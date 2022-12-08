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Сегодня, 18:08

Конекны объяснил, почему полез в драку с Овечкиным после второго гола игрока

Анна Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Филадельфии» Трэвис Конекны объяснил, почему полез в драку с нападающим «Вашингтона» Александром Овечкиным после второго гола игрока в ворота «Флайерз» (1:4).

Овечкин оформил дубль в этой встрече, забив оба гола в пустые ворота. После второй шайбы россиянина в конце третьего периода Конекны остановил Овечкина со словами: «Что это было?» После этого на льду возникла небольшая потасовка, в которую тут же вмешались арбитры.

«Я хочу сказать, что это могло выглядеть не так плохо, как мне показалась. Я лично думал, что он укрыл шайбу и нанес бросок с неудобной руки. Может быть, все не так плохо, как я предположил», — приводит слова Конекны Washington Hockey Now.

«Вашингтон» занимает 12-е место в таблице Восточной конференции с 28 очками в 28 матчах.

Александр Овечкин и&nbsp;Трэфис Конекны. «Конекны такая стерва. Плакал, потому что Овечкин забил в пустые ворота». Реакция болельщиков на стычку капитана «Вашингтона»
Источник: Washington Hockey Now
Александр Овечкин
Трэвис Конекны
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Филадельфия Флайерз
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