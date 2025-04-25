Форвард «Флориды» Беннетт: «Бобровский сыграл просто невероятно»

Нападающий «Флориды» Сэм Беннетт прокомментировал игру вратаря Сергея Бобровского во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли. Российский голкипер отразил 19 из 19 бросков.

«Ребята сегодня выручали друг друга. «Бобби» просто невероятно сыграл в воротах. Выручил нас кучу раз. Очевидно, что мы видели такую игру последние пару лет. Но он играет лучше, как только матч становится важнее. Сегодня Бобровский сделал несколько невероятных сейвов. Это впечатляет», — цитирует Беннетта пресс-служба НХЛ.

Третий матч в серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.