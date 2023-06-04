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Сегодня, 08:18

Стаал впервые за 17 лет забил в финале Кубка Стэнли. Это самый долгий перерыв в истории НХЛ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Флориды» Эрик Стаал забил в финале Кубка Стэнли впервые за 17 лет.

38-летний форвард отличился в первом матче серии с «Вегасом» (2:5, 0-1). Этот гол стал для игрока вторым в текущем плей-офф НХЛ. На его счету 4 (2+2) очка в 17 играх.

Как сообщает сайт НХЛ, Стаал забил свой первый гол в финале Кубка Стэнли за 17 лет — самый длинный промежуток между голами в финале в истории НХЛ. В 2006 году он забросил за «Каролину» в серии с «Эдмонтоном» (4-3) две шайбы в пятом матче.

Стаал превзошел достижение Марка Рекки, забивавшего в финалах Кубка Стэнли с интервалом в 15 лет (в 1991 году за «Питтсбург», в 2006 году за «Каролину»).

Счет в серии финала Кубка Стэнли 1-0 в пользу «Вегаса». Следующий матч пройдет 6 июня и начнется в 3.00 мск.

Эрик Стаал
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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