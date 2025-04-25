Форвард «Флориды» Лунделл о причинах победы над «Тампой»: «У нас есть Боб»

Нападающий «Флориды» Антон Лунделл ответил на вопрос, за счет чего «Пантерз» победили» «Тампу» (2:0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

«Флорида» хорошо оборонялась. Мы многое не позволяли сделать сопернику и играли довольно агрессивно. А еще у нас есть Боб», — цитирует форварда «Пантерз» пресс-служба НХЛ.

Первой звездой матча был признан вратарь «Флориды» Сергей Бобровский, который отразил 19 из 19 бросков.

Третий матч в серии состоится в ночь на субботу, 26 апреля, и начнется в 20.00 по московскому времени.