Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

19 ноября, 20:46
Нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель, сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис.
27-летний финн получил ожоги во время приготовления барбекю. Ранее он пропустил игру с «Ванкувером» (8:5) из-за повреждения нижней части тела.
В текущем сезоне Луостаринен набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.
Комитет по правописанию
Млин, ну они там, в этой Америке, совсем есть не умеют. Один на ужине режется у всех на глазах. Понимаю, депрессия, тяготы профессионального спорта, неожиданное (???) лидерство по очкам в команде, но не перед всех же командой пырять себя битым стеклом? ))) Другой теперь затесался в огнепоклонники и решил устроить публичное самосожжение. Граждане, где вас так питаться учили? Только продукты переводите.
19.11.2025
Maks
Второй Хьюз? Тоже занимался какой-то глупостью?
19.11.2025