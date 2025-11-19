Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

Комитет по правописанию

Млин, ну они там, в этой Америке, совсем есть не умеют. Один на ужине режется у всех на глазах. Понимаю, депрессия, тяготы профессионального спорта, неожиданное (???) лидерство по очкам в команде, но не перед всех же командой пырять себя битым стеклом? ))) Другой теперь затесался в огнепоклонники и решил устроить публичное самосожжение. Граждане, где вас так питаться учили? Только продукты переводите.

19.11.2025