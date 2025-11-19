Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

19 ноября, 20:46

Форвард «Флориды» Луостаринен получил ожоги на барбекю и выбыл на несколько недель

Игнат Заздравин
Корреспондент
Ээту Луостаринен.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

Нападающий «Флориды» Ээту Луостаринен выбыл на несколько недель, сообщил главный тренер «Пантерз» Пол Морис.

27-летний финн получил ожоги во время приготовления барбекю. Ранее он пропустил игру с «Ванкувером» (8:5) из-за повреждения нижней части тела.

В текущем сезоне Луостаринен набрал 10 (3+7) очков в 18 матчах регулярного чемпионата НХЛ.

2

  • Комитет по правописанию

    Млин, ну они там, в этой Америке, совсем есть не умеют. Один на ужине режется у всех на глазах. Понимаю, депрессия, тяготы профессионального спорта, неожиданное (???) лидерство по очкам в команде, но не перед всех же командой пырять себя битым стеклом? ))) Другой теперь затесался в огнепоклонники и решил устроить публичное самосожжение. Граждане, где вас так питаться учили? Только продукты переводите.

    19.11.2025

  • Maks

    Второй Хьюз? Тоже занимался какой-то глупостью?

    19.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    НХЛ
    ХК Флорида Пантерз
    Читайте также
    В ООН приняли резолюцию об «олимпийском перемирии» на период Игр в Италии
    Талалаев и Мотта отказались от работы. Что происходит в «Спартаке» после паузы на матчи сборных
    Путин принял участие в конференции по развитию ИИ. Главное
    Рафинья превращается в Винисиуса и все еще зол из-за «Золотого мяча». Но его можно понять
    Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
    Axios раскрыл причину отмены встречи Зеленского и Уиткоффа в Турции
    Популярное видео
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя