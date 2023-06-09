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Сегодня, 07:28

Ткачак догнал Хинтца в гонке бомбардиров Кубка Стэнли-2023

Руслан Минаев
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Форвард «Флориды» Мэттью Ткачак догнал нападающего «Далласа» Роопе Хинтца в гонке бомбардиров в Кубке Стэнли-2023.

Игрок «Пэнтерз» отметился 2 (1+1) очками в третьем матче финальной серии с «Вегасом» (3:2 ОТ). Теперь на его счету 24 (11+13) очков в 19 матчах. У Хинтца 24 (10+14) очков также в 19 матчах.

В тройку входят игроки «Вегаса» Джонатан Маршессо (23 (13+10) очка) и Джек Айкел (23 (6+17) очка).

Российский нападающий «Голден Найтис» Иван Барбашев набрал 17 (6+11) очков в 20 встречах.

Джек Айкел
Джонатан Маршессо
Иван Барбашев
Мэттью Ткачак
Роопе Хинтц
Хоккей
Кубок Стэнли
НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Флорида Пантерз
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