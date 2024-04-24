Сегодня, 11:04
Нападающий «Флориды» Картер Вераге отреагировал на суперсейв голкипера Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ).
«Боб невероятен, он наша опора. Это безумие. Каждую встречу он меня удивляет. Это было огромное спасение в очень важное время», — цитирует Вераге журналист Джеймсон Олив.
В концовке второго периода Бобровский в прыжке спиной к площадке отбил левой рукой бросок форварда «Тампы» Мэттью Дамбы.
«Флорида» поменяла фон профиля в соцсети X на фото сейва Бобровского.
Ранее 35-летний вратарь оценил свой сейв в матче с «Тампой».
Бобровский в плей-офф НХЛ-2024 сыграл за «Флориду» 2 матча, в которых пропустил 4 гола. В среднем он отражал 90,5 процента бросков по воротам, его коэффициент надежности составил 1,95.