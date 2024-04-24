Форвард «Флориды» — о суперсейве Бобровского: «Боб невероятен, просто безумие»

Нападающий «Флориды» Картер Вераге отреагировал на суперсейв голкипера Сергея Бобровского во второй встрече первого раунда Кубка Стэнли с «Тампа-Бэй» (3:2 ОТ).

«Боб невероятен, он наша опора. Это безумие. Каждую встречу он меня удивляет. Это было огромное спасение в очень важное время», — цитирует Вераге журналист Джеймсон Олив.

В концовке второго периода Бобровский в прыжке спиной к площадке отбил левой рукой бросок форварда «Тампы» Мэттью Дамбы.

«Флорида» поменяла фон профиля в соцсети X на фото сейва Бобровского.