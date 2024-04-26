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Сегодня, 10:05

Форвард «Флориды» Райнхарт повторил рекорд Павла Буре за клуб

Алина Савинова
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Нападающий «Флориды» Сэм Райнхарт отметился заброшенной шайбой в третьем матче первого раунда серии плей-офф НХЛ против «Тампы» (5:3; 3-0).

Для 28-летнего канадца эта шайба стала 59-й в текущем сезоне с учетом регулярного чемпионата. Как сообщает StatCentre, по данному показателю Райнхарт повторил рекорд Павла Буре, который забивал аналогичное количество голов в сезонах-1999/00 и 2000/01.

Больше 50 голов за «Флориду» в регулярных чемпионатах и плей-офф также на счету Мэттью Ткачука (51 шайба в сезоне-2022/23).

Райнхарт выступает за «Пантерз» с 2021 года. Всего за свою карьеру он провел 34 матча в розыгрышах Кубка Стэнли, отметившись 13 голами и 6 результативными передачами.

Сэм Райнхарт
Хоккей
НХЛ
ХК Флорида Пантерз
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