Форвард «Флориды» Вераге назвал Бобровского и Шестеркина лучшими вратарями мира

Нападающий «Флориды» Картер Вераге рассказал поделился мнением об игре одноклубника Сергея Бобровского и вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

«Очевидно, что эти двое входят в число лучших вратарей мира. Сейчас у них настоящее противостояние. Оба играют на запредельном уровне, мы стараемся использовать свои моменты», — цитирует Вераге Sportsnet.

«Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретились в финале Восточной конференции НХЛ. После двух матчей счет в серии равный (1-1). Следующий матч проходит 26 мая.