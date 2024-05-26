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Сегодня, 22:24

Форвард «Флориды» Вераге назвал Бобровского и Шестеркина лучшими вратарями мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Нападающий «Флориды» Картер Вераге рассказал поделился мнением об игре одноклубника Сергея Бобровского и вратаря «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестеркина.

«Очевидно, что эти двое входят в число лучших вратарей мира. Сейчас у них настоящее противостояние. Оба играют на запредельном уровне, мы стараемся использовать свои моменты», — цитирует Вераге Sportsnet.

«Флорида» и «Нью-Йорк Рейнджерс» встретились в финале Восточной конференции НХЛ. После двух матчей счет в серии равный (1-1). Следующий матч проходит 26 мая.

Игорь Шестеркин
Сергей Бобровский
Хоккей
НХЛ
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
ХК Флорида Пантерз
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