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Сегодня, 08:17

Форвард «Каролины» Ахо стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, набравшим по 4 очка в двух матчах за два дня

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

26-летний финн стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, которому удалось набрать по 4 очка в двух матчах подряд за два дня. В четверг, 28 декабря форвард забросил одну шайбу и сделал три голевых паса в игре с «Нэшвиллом» (5:2).

Ахо — второй хоккеист, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Джереми Ренику, который набрал по 4 очка в матчах, прошедших 25 и 26 ноября 1999 года. Тогда Реник выступал за «Финикс» (с 2014 года — «Аризона»).

Себастьян Ахо
Хоккей
НХЛ
ХК Каролина Харрикейнз
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