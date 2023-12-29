Форвард «Каролины» Ахо стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, набравшим по 4 очка в двух матчах за два дня

Нападающий «Каролины» Себастьян Ахо сделал 4 результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Монреаля» (5:3).

26-летний финн стал первым хоккеистом НХЛ в XXI веке, которому удалось набрать по 4 очка в двух матчах подряд за два дня. В четверг, 28 декабря форвард забросил одну шайбу и сделал три голевых паса в игре с «Нэшвиллом» (5:2).

Ахо — второй хоккеист, которому покорилось это достижение. До него это удавалось Джереми Ренику, который набрал по 4 очка в матчах, прошедших 25 и 26 ноября 1999 года. Тогда Реник выступал за «Финикс» (с 2014 года — «Аризона»).