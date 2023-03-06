Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову. Россиянин ушел со льда

Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову, после чего форвард «Тампы» покинул лед

Форвард «Каролины» Андрей Свечников бросил шайбу в лицо нападающему «Тампы» Никите Кучерову в матче (6:0) регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент случился во время атаки «Харрикейнз», после чего Кучеров покинул лед.

Nikita Kucherov left the ice during the TV timeout after getting hit in the face by Svechnikov's dump attempt #GoBolts | #LetsGoCanes pic.twitter.com/bXzwt5N2CI — Hockey Daily 365 l NHL Highlights (@HockeyDaily365) March 5, 2023

В этом же матче Свечников столкнулся с защитником «Тампы» Виктором Хедманом, в результате чего швед также выбыл из игры.

«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.