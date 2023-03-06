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НХЛ

Сегодня, 09:36

Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову. Россиянин ушел со льда

Свечников бросил шайбу в лицо Кучерову, после чего форвард «Тампы» покинул лед
Руслан Минаев
Момент попадания шайбы в лицо Никиты Кучерова.
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Форвард «Каролины» Андрей Свечников бросил шайбу в лицо нападающему «Тампы» Никите Кучерову в матче (6:0) регулярного чемпионата НХЛ.

Инцидент случился во время атаки «Харрикейнз», после чего Кучеров покинул лед.

В этом же матче Свечников столкнулся с защитником «Тампы» Виктором Хедманом, в результате чего швед также выбыл из игры.

«Каролина» с 90 очками занимает второе место в Восточной конференции, «Тампа» с 79 очками — на пятой строчке.

Андрей Свечников
Никита Кучеров
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Тампа-Бэй Лайтнинг
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