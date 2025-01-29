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Сегодня, 16:50

Форвард клуба USHL Низамеев считает российский хоккей более техничным, чем американский

Владислав Маслов
Корреспондент
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Российский нападающий клуба юниорской лиги США USHL «Трай-Сити» Артемий Низамеев объяснил разницу отечественного и американского хоккея.

«Правила от МХЛ немного отличаются. Если шайбу за стекло выкинули, то две минуты не дают, просто нельзя меняться. Можно брать таймауты после проброса. Американцы и в тело не бояться идти. Российский хоккей более техничный, а американцы сейчас больше в жесткий хоккей играют: втыкаются, побольше бросают», — сказал Низамеев «ВсеПроСпорт».

19-летний хоккеист — воспитанник системы «Трактора», он выступает в Северной Америке с лета 2024 года.

Источник: ВсеПроСпорт
Хоккей
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