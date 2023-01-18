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Сегодня, 20:25

Марченко поделился мнением о своем хет-трике и ошибках Свечникова в матче с «Каролиной»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко прокомментировал свой хет-трик в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Каролиной» (4:3 Б).

«Не помню, играли ли мы со Свечниковым в одном звене. Но в одной команде точно играли. Посмеялись после игры. Он сказал, что я наказал его за какие-то ошибки. Но это было больше в шутку. Мы с ним в хороших отношениях. Было приятно и пообщаться, и поиграть против Андрея. Кстати, следующую игру они выиграли у нас.

Да, так сложилось, что я забил два гола, когда он удалился. Плюс в моменте с третьей шайбой он дал мне вылезти на ворота. Наверное, какая-то барнаульская солидарность. Это просто стечение обстоятельств и повод для шуток», — сказал Марченко.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.

Андрей Свечников
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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