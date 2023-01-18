Марченко: «Когда приехали играть с «Кэпиталз», то на трибунах каждый второй человек был в красной майке Овечкина»

Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о нападающем «Вашингтона» Александре Овечкине.

— Когда приехали играть в Вашингтон с «Кэпиталз», то на трибунах каждый второй человек был в красной майке Овечкина. Это завораживает. Когда его объявляют, то вся арена взрывается. Его все знают.

Конечно, мы подстраиваемся под каждого подобного игрока в лиге. Нам говорят: «Стойте с ним, читайте его бросок, не давайте ему бросить». Но не буду раскрывать все детали. Про того же Стэмкоса говорят, как играть. Потому что если идет бросок, то 80% будет гол.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.