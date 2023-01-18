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Сегодня, 20:31

Марченко рассказал, что не зацикливается на «Колдер Трофи»

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко поделился мнением о шансах стать обладателем «Колдер Трофи». Награда, ежегодно вручаемая игроку, наиболее ярко проявившему себя среди тех, кто проводит первый полный сезон в НХЛ.

«Конечно, мысли о «Колдере» появляются. Но стараюсь отбрасывать их в сторону, потому что они лишний раз мешают. Хочется еще раз пережить хет-трик и те эмоции, которые я испытал в день матча с «Каролиной». Мне, как зверю, дали понюхать крови. Теперь хочется еще раз забить три. А дальше уже без разницы по поводу «Колдера». Стараюсь не зацикливаться на этом», — сказал Марченко.

Весной 2022 года Марченко подписал контракт с «Коламбусом» на два года. Ранее 22-летний хоккеист выступал за СКА.

В текущем сезоне россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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Марченко поделился мнением о своем хет-трике и ошибках Свечникова в матче с «Каролиной»