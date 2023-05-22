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Сегодня, 08:51

Форвард «Коламбуса» Марченко подвел свои итоги сезона НХЛ

Виктория Кравченко
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Российский форвард «Коламбус» Кирилл Марченко подвел итоги сезона для себя и команды.

«Конечно, командный результат не такой, который все хотели бы видеть, в том числе и я. Если говорить лично по сезону, то он сложился для меня неплохим, но есть куда стремиться, хочется забивать также много, дай бог еще больше. И побеждать, в первую очередь командой», — цитирует Марченко ТАСС.

«Коламбус» в завершившемся сезоне НХЛ набрал 59 очков и стал последним в дивизионе. Всего в НХЛ 22-летний россиянин провел 59 матчей, набрал 25 очков (21+ 4), войдя в пятерку лучших снайперов команды.

Источник: https://tass.ru/sport/17808247
Кирилл Марченко
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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