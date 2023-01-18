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Сегодня, 19:30

Форвард «Коламбуса» Марченко рассказал, почему сменил агента

Иван Богун
Корреспондент отдела хоккея
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал журналистам, почему он решил сменить агента.

«Хочу сказать спасибо Марку Гандлеру, который помогал мне адаптироваться здесь в начале пути. Я посчитал, что лучше для меня и моей семьи будет начать работу с Дэном Мильштейном. Я не смотрю на контракты. Это здорово, это хорошая работа, но меня сейчас волнует вопрос быта. Здесь я могу положиться на Дэна», — сказал Марченко.

В текущем сезоне 22-летний россиянин провел за «Коламбус» 21 игру и забросил 9 шайб.

Его команда занимает последнее место в турнирной таблице «Востока», набрав 28 очков за 44 игры.

Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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