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Сегодня, 14:50

Марченко стал третьей звездой дня в НХЛ

Руслан Минаев
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НХЛ объявила лучших хоккеистов игрового дня.

Первой звездой признан защитник «Сент-Луиса» Кэм Фаулер, на счету которого дубль в матче «Зимней классики» с «Чикаго» (6:2).

Второй звездой дня стал нападающий «Миннесоты» Марко Росси — автор двух голов и одной результативной передачи в матче с «Нэшвиллом» (5:3).

Третьей звездой дня признан российский форвард «Коламбуса» Кирилл Марченко, который забросил две шайбы в матче с «Каролиной» (4:3 Б). Марченко в этом сезоне набрал 42 (16+26) очка в 38 играх.

Игроки &laquo;Коламбуса&raquo; Дмитрий Воронков, Кирилл Марченко и&nbsp;Дентон Матейчук (справа налево). Россияне тащат «Коламбус» в плей-офф! Марченко и Воронков вынесли «Каролину»

Кирилл Марченко
Кэм Фаулер
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
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