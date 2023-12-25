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Сегодня, 18:35

Марченко: «Будем отмечать Рождество вместе с Чинаховым и Воронковым»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Кирилл Марченко.
Фото USA Today Sports
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Нападающий «Коламбуса» Кирилл Марченко рассказал о планах российских игроков «Блю Джэкетс» на Рождество.

Рождественская пауза в НХЛ длится с 25 по 27 декабря.

«Я думаю, мы будем встречать Рождество вместе с Чинаховым и Воронковым. Хорошо поужинаем, просто отдохнем. Мы живем в одном здании, поэтому нам действительно легко. Я думаю, нам будет хорошо вместе», — приводит слова форварда сайт клуба.

23-летний Марченко в этом сезоне провел 33 игры в НХЛ и набрал 21 (13+8) очко. На счету 22-летнего Чинахова 15 (9+6) очков в 24 играх регулярного чемпионата НХЛ. 23-летний Воронков сыграл в 29 матчах за «Коламбус» и набрал 17 (6+11) очков.

«Коламбус» с 28 очками в 35 играх занимает предпоследнюю, 15-ю строчку в Восточной конференции НХЛ.

Егор Чинахов
Кирилл Марченко
Хоккей
НХЛ
ХК Коламбус Блю Джэкетс
Дмитрий Воронков
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