Форвард «Колорадо» Друэн считает, что Ничушкин хорошо играет перед воротами

Нападающий «Колорадо» Джонатан Друэн прокомментировал гол форварда Валерия Ничушкина в ворота «Сан-Хосе» (6:2). Россиянин вывел команду вперед со счетом 1:0 на восьмой минуте первого периода при игре в большинстве, воспользовавшись передачей Друэна.

«Вэл очень хорошо играет на пятачке перед воротами, поэтому я попытался доставить шайбу на его клюшку, и он переправил ее в сетку», — цитирует Друэна пресс-служба клуба.

После этого матча «Колорадо» с 40 очками занимает третье место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 21 очком — на предпоследней строчке.