12 ноября, 08:06

Форвард «Колорадо» Ландескуг забил в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 2022 года

Павел Лопатко

Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».

32-летний швед отличился на 32-й минуте и сделал счет 2:1. Ему ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.

Ландескуг забил гол в регулярном чемпионате НХЛ впервые с 2022 года. В сезоне-2025/26 у него 5 (1+4) очков после 16 матчей.

В октябре 2022 года хоккеист перенес операцию на колене и пропустил два следующих сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат
12 ноября, 05:30. Ball Arena (Денвер)
Колорадо
Анахайм
2

  • Maks

    Руководство Колорадо наверное не знает, что с ним теперь делать. Это их капитан, долгое время был травмирован, а теперь готов играть, но похоже уже на совсем другом уровне.

    12.11.2025

  • Андрей

    главна новость дня.закрывайте редакцию

    12.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Габриэль Ландескуг
    НХЛ
    ХК Колорадо Эвеланш
