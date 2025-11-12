Форвард «Колорадо» Ландескуг забил в матче регулярного чемпионата НХЛ впервые с 2022 года

12 ноября, 08:06
Нападающий «Колорадо» Габриэль Ландескуг забил гол в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Анахаймом».
32-летний швед отличился на 32-й минуте и сделал счет 2:1. Ему ассистировал российский нападающий Валерий Ничушкин.
Ландескуг забил гол в регулярном чемпионате НХЛ впервые с 2022 года. В сезоне-2025/26 у него 5 (1+4) очков после 16 матчей.
В октябре 2022 года хоккеист перенес операцию на колене и пропустил два следующих сезона.
Maks
Руководство Колорадо наверное не знает, что с ним теперь делать. Это их капитан, долгое время был травмирован, а теперь готов играть, но похоже уже на совсем другом уровне.
12.11.2025
Андрей
главна новость дня.закрывайте редакцию
12.11.2025