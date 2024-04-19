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Сегодня, 09:23

Форвард «Колорадо» Маккиннон оценил рекорд по набранным очкам в одной регулярке

Виктория Кравченко
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Нападающий «Колорадо» Нэйтан Маккиннон прокомментировал свой рекорд по набранным очкам в одной регулярке.

28-летний канадец сделал две голевые передачи и теперь на его счету 140 (51+89) очков в текущем сезоне. Он побил рекорд «Эвеланш» по набранным очкам в одной регулярке. В сезоне-1981/82 Петер Штястны набрал 139 (46+93) очков.

«Это круто. Определенно легенда в лице Питера Штястного, одного из лучших, когда-либо игравших. У него были сумасшедшие сезоны. У него было много лучших сезонов, чем у меня. Очевидно, что достижение этой цели — командная работа. Многие ребята помогали мне на этом пути», — цитирует Маккиннона сайт НХЛ.

Маккиннон идет на 2-й строчке в списке лучших бомбардиров сезона. Лидирует форвард «Тампы» Никита Кучеров, у которого 144 (44+100) очка.

Нэйтан Маккиннон
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
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