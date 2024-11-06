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Сегодня, 18:37

Форвард «Колорадо» Прищепов рассказал о забавных правилах для новичков в клубах НХЛ

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Российский нападающий «Колорадо» Никита Прищепов рассказал о правилах для новичков в клубах НХЛ.

«Русские ребята помогают. Валера Ничушкин только в понедельник впервые вышел с нами на тренировку, до этого занимался один. А так Коля Коваленко и Саша Георгиев помогают. Постоянно у них что-то спрашиваю. Я ведь самый молодой, мне нужно уточнять, что можно делать, а что нет. Понял, что первым в лифт заходить точно не надо. Хотя тебя никто не будет ругать, если ты что-то нарушишь, это больше про уважение к старшим товарищам по команде», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Прищепова.

Прищепов был выбран «Колорадо» под 217-м номером драфта НХЛ-2024. Форвард начал сезон-2024/25 в фарм-клубе «Эвеланш» «Колорадо Иглз». 2 ноября хоккеист дебютировал в основной команде, россиянин принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: ВсеПроСпорт

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