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Сегодня, 15:12

Форвард «Колорадо» Прищепов: «Офигел, что Маккиннон знает, кто я такой»

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Нападающий «Колорадо» Никита Прищепов рассказал, что его удивило больше всего, когда он получил первый вызов в НХЛ.

«Больше всего удивило то, что Нэтан Маккиннон знал мое имя и фамилию. Правда, когда я только пришел в раздевалку, он меня назвал Иван Иван. Дело в том, что мы с Иваном очень похожи. Нас даже близнецами называют. А потом Маккиннон сказал мне: «Привет, Прищ, добро пожаловать в команду». Я вообще офигел, что он знает, кто я такой. Нэтан пожал мне руку, спросил, как дела», — приводит «ВсеПроСпорт» слова Прищепова.

Прищепов был выбран «Колорадо» под 217-м номером драфта НХЛ-2024. Форвард начал сезон-2024/25 в фарм-клубе «Эвеланш» «Колорадо Иглз». 2 ноября хоккеист дебютировал в основной команде, россиянин принял участие в 2 матчах и не отличился результативными действиями.

Источник: ВсеПроСпорт

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