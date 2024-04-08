Форвард «Колорадо» Рантанен пропустил матч с «Далласом» из-за сотрясения мозга

Главный тренер «Колорадо» Джаред Беднар сообщил, что нападающий «лавин» Рантанен получил сотрясение мозга в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтоном» (2:6).

Из-за травмы 27-летний фин пропустил игру с «Далласом» (4:7).

«Он катался сегодня утром отдельно от команды. Он получил сотрясение мозга, но должен вернуться со дня на день», — приводит слова Беднара пресс-служба клуба.

В текущем сезоне Рантанен провел 77 матчей, в которых набрал 102 (40+62) очка.

«Колорадо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 102 очка в 78 матчах. «Лавины» отстают от лидирующего «Далласа» на 5 очков.