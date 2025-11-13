Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Зарплаты НХЛ
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

13 ноября, 09:05

Новичок «Колорадо» Бардаков: «Не буду скрывать, беспокоит маленькое игровое время»

Форвард «Колорадо» Бардаков недоволен своим игровым временем
Алексей Шевченко
Специальный корреспондент

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что недоволен своим игровым временем.

— Давайте про хоккей. За вашими действиями трудно следить, потому что игрового времени мало.

— Поначалу было тяжело. Но, когда набрал первое очко, стало проще, требования тренеров понимаю. Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба.

— Имеете право.

— Да. Ошибок особо не допускаю, но обычно играю в первом периоде, потом жду. Когда выпускают на пару смен во втором, возвращаешься на скамейку, будто отыграл целый матч. В России я играл по 15-20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?

Захар Бардаков.«Никогда не следил за НХЛ. Понятия не имею, против кого играю». Бардаков — о дебюте в «Колорадо»

24-летний Бардаков в сезоне-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.

5

  • hant64

    Статистика для часа с четвертью игрового времени так себе, не для нападающего, а защитника какой нибудь третьей пары Нэшвилла/Сиэтла/Калгари. И чего ты хочешь? Тренеры не враги себе, держать на площадке бесполезного по сути атакующего (якобы) игрока, от которого пользы как от козла молока.

    13.11.2025

  • ValeraK

    Полный бардак в голове

    13.11.2025

  • adamantane'

    Ну, чувак, ты попал в команду, которая недавно выиграла КС, а главное, и сейчас яввляет собой одну из самых монструозных по игре атакующих команд. А ты даже за играми не следил - ни "Колорадо Эвеланш", ни соперников своей будущей команды....

    13.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Захар Бардаков
    НХЛ
    ХК Колорадо Эвеланш
    Читайте также
    Сборную Белоруссии более 12 часов продержали на границе с Польшей
    Захарова анонсировала ответные меры на ограничения ЕС по визам для россиян
    ЛЭП «Днепровская» отключена на ЗАЭС из-за автоматической защиты
    В ДТП с автобусом под Пермью погиб несовершеннолетний
    Шевченко и Чжан проведут титульный бой на UFC 322 в Нью-Йорке
    Абаскаль просится назад, бывший рулевой «Аталанты» на карандаше. Что происходит с поисками главного тренера в «Спартаке»
    Популярное видео
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Питтсбург» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вегас» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    Кузнецов в запасе / Костин в «Авангарде» / Самонов в ЦСКА
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Торонто» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Монреаль» — «Оттава»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Вашингтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Миннесота» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    «Каролина» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
    Популярные
    Сегодня
    Вчера
    Неделя