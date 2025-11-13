Новичок «Колорадо» Бардаков: «Не буду скрывать, беспокоит маленькое игровое время»

Форвард «Колорадо» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что недоволен своим игровым временем.

— Давайте про хоккей. За вашими действиями трудно следить, потому что игрового времени мало.

— Поначалу было тяжело. Но, когда набрал первое очко, стало проще, требования тренеров понимаю. Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба.

— Имеете право.

— Да. Ошибок особо не допускаю, но обычно играю в первом периоде, потом жду. Когда выпускают на пару смен во втором, возвращаешься на скамейку, будто отыграл целый матч. В России я играл по 15-20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?

24-летний Бардаков в сезоне-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.