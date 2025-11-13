Новичок «Колорадо» Бардаков: «Не буду скрывать, беспокоит маленькое игровое время»

13 ноября, 09:05
Форвард «Колорадо» Захар Бардаков в эксклюзивном интервью «СЭ» заявил, что недоволен своим игровым временем.
— Давайте про хоккей. За вашими действиями трудно следить, потому что игрового времени мало.
— Поначалу было тяжело. Но, когда набрал первое очко, стало проще, требования тренеров понимаю. Не буду скрывать, беспокоит игровое время. Уже говорил с агентом, чтобы он обсудил это с руководством клуба.
— Имеете право.
— Да. Ошибок особо не допускаю, но обычно играю в первом периоде, потом жду. Когда выпускают на пару смен во втором, возвращаешься на скамейку, будто отыграл целый матч. В России я играл по 15-20 минут и спокойно выдерживал. Понимаю, что идет адаптация, но сколько можно ждать?
24-летний Бардаков в сезоне-2025/26 сыграл за «Колорадо» 12 матчей (6 минут 14 секунд на льду) и набрал 4 (1+3) очка.
hant64
Статистика для часа с четвертью игрового времени так себе, не для нападающего, а защитника какой нибудь третьей пары Нэшвилла/Сиэтла/Калгари. И чего ты хочешь? Тренеры не враги себе, держать на площадке бесполезного по сути атакующего (якобы) игрока, от которого пользы как от козла молока.
13.11.2025
ValeraK
Полный бардак в голове
13.11.2025
adamantane'
Ну, чувак, ты попал в команду, которая недавно выиграла КС, а главное, и сейчас яввляет собой одну из самых монструозных по игре атакующих команд. А ты даже за играми не следил - ни "Колорадо Эвеланш", ни соперников своей будущей команды....
13.11.2025