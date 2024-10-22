Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 14:29

Форвард «Металлурга» Канцеров считает, что Малкин заслужил войти в Зал славы НХЛ

Telegram Дзен

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал юбилейный 500-й гол форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Малкин — мужик, легенда магнитогорского хоккея. Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил. Овечкин и Малкин — две легенды НХЛ. Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернется», — приводит слова Канцерова Legalbet.

В нынешнем сезоне 38-летний Малкин забросил две шайбы и отдал девять голевых передач в семи сыгранных встречах.

Источник: Legalbet
Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Трамп впервые за два месяца обгоняет Харрис по прогнозам на победу. Что пишут СМИ
Капитан сломал челюсть молодому одноклубнику. Что случилось в «Сибири» и почему молчит руководство клуба
«Спартак» отказал в стажировке в клубе Александру Мостовому
В Госдуме размещение сил сдерживания на Украине назвали ее финалом
Евгений Семененко: биография двукратного чемпиона России
«Сбер» повысил ставки по ипотеке и возобновил выдачу семейных ипотечных кредитов
Сегодня
Вчера
Неделя