Форвард «Металлурга» Канцеров считает, что Малкин заслужил войти в Зал славы НХЛ

Нападающий «Металлурга» Роман Канцеров прокомментировал юбилейный 500-й гол форварда «Питтсбурга» Евгения Малкина в регулярных чемпионатах НХЛ.

«Малкин — мужик, легенда магнитогорского хоккея. Евгений достоин покорить такую отметку и должен войти в Зал славы НХЛ наравне с Дацюком, стать одним из великих. Он это уже заслужил. Овечкин и Малкин — две легенды НХЛ. Есть желание сыграть с Малкиным за «Металлург». Понимаем, что он, наверное, через пару лет вернется», — приводит слова Канцерова Legalbet.

В нынешнем сезоне 38-летний Малкин забросил две шайбы и отдал девять голевых передач в семи сыгранных встречах.