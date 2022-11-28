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Сегодня, 08:47

Нападающий «Миннесоты» Болди: «Капризов — суперзвезда»

Форвард «Миннесоты» Болди восхитился игрой Капризова
Виктория Кравченко
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Форвард «Миннесоты» Мэтт Болди после матча регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3) поделился мнением об игре российского форварда Кирилла Капризова.

«Он — суперзвезда, не просто так он один из лучших игроков лиги. Он держит под контролем», — заявил Болди The Athletic.

Капризов набрал в этом матче 3 (1+2) очка и занимает 10-е место в списке лучших бомбардиров регулярного чемпионата.

Ранее россиянин также забил в третьей игре подряд и продлил результативную серию до рекордных 9 матчей подряд.

Кирилл Капризов
ХК Миннесота Уайлд
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