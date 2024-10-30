Хуснутдинов: «Уже привык к НХЛ. Разница с КХЛ в скоростях велика».

Нападающий «Миннесоты Уайлд» Марат Хуснутдинов, выступающий за клуб с марта 2024 года, высказался о своей адаптации к НХЛ.

— Уже могу сказать, что привык к новой лиге. Летом пораньше приехал, чтобы быть хорошо готовым к тренинг-кемпу, снял квартиру — и к началу лагеря был полностью сосредоточен на хоккее. Разница между НХЛ и КХЛ, конечно, велика, особенно в скоростях. Но сейчас к ней уже адаптировался, — сказал хоккеист в интервью RG.org.

Также Хуснутдинов оценил свою новую роль центра нижних звеньев и игрока бригады меньшинства.

— Беру то, что дают. Понимаю, что не все сразу и ты должен каждым днем работы доказывать свое право на игру в этой лиге. Раз сейчас это нижние звенья и меньшинство, значит, нужно выходить там и приносить максимальную пользу команде. Каждый день работаю над вбрасываниями — важной частью игры центрфорварда, — добавил игрок.

В КХЛ Хуснутдинов выступал за СКА (2020-2023) и «Сочи» (2023-2024). В текущем сезоне на счету 22-летнего россиянина 9 матчей и 2 результативные передачи в регулярном чемпионате НХЛ.