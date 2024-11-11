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Сегодня, 09:23

Капризов о старте сезона: «Просто стараюсь играть в хоккей и не делаю ничего сумасшедшего»

Руслан Минаев
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Нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов поделился мнением о начале сезона НХЛ.

Россиянин набрал 28 (9+19) очков в 15 матчах и занимает второе место в гонке бомбардиров регулярного чемпионата лиги.

«Не знаю почему, но этот сезон начался немного лучше. Я просто стараюсь играть в хоккей. Я ничего не делаю сумасшедшего. Просто наслаждаюсь каждым днем, выхожу на лед и веселюсь. Когда команда выигрывает, в раздевалке становится веселее, все больше улыбаются и просто счастливы каждый день, а не ворчат по утрам», — цитирует игрока пресс-служба лиги.

Кирилл Капризов. Капризов снова набрал очки. Но он уже не лучший бомбардир НХЛ

В ночь на 11 ноября «Миннесота» проиграла «Чикаго» со счетом 1:2 ОТ. Капризов отметился одной голевой передачей.

Кирилл Капризов
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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