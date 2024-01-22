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Сегодня, 17:00

Капризов: «Новый год встретил со своей девушкой»

Игорь Рабинер
Обозреватель
Кирилл Капризов.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов в эксклюзивном интервью «СЭ» рассказал, как встретил 2024 год.

— Как и в какой компании встретили Новый год? И как оцениваете для себя предыдущий, 2023-й?

— Провел праздник со своей девушкой. У нас 31-го была игра (дома с «Виннипегом». — Прим. И.Р.), в которой я из-за травмы не участвовал. Посмотрел ее на арене, поехал домой, спокойно посидели. Первого сходил в баню. В общем, провел эти дни очень размеренно. Второго у команды уже была игра, у меня — тренировка. Что же касается 2023-го... Мы вылетели из плей-офф в первом раунде. И начало нового сезона не очень получилось. Так что год в плане хоккея можно оценить так себе.

Ранее Капризов рассказал, как ему удалось вернуться в оптимальную форму после травмы.

Кирилл Капризов. «Первая половина сезона получилась чуть провальной. Сейчас бы прибавить серьезно». Интервью Кирилла Капризова
Кирилл Капризов
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