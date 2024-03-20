Форвард «Миннесоты» Капризов установил рекорд клуба по скорости забрасывания 150 шайб

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился голом в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Анахайма» (4:0).

Эта заброшенная шайба стала 150-й для 26-летнего хоккеиста в карьере в НХЛ. Как сообщает пресс-служба лиги, россиянин установил рекорд «Миннесоты» по скорости забрасывания 150 шайб. Для этого Капризову понадобилось 265 матчей. По данному показателю он обошел Мариана Габорика, который забил 150 голов за 383 игры.

В текущем сезоне Капризов провел 62 матча в НХЛ, в которых набрал 77 (36+41) очков. «Миннесота» с 76 баллами занимает 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.