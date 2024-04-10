Форвард «Миннесоты» Капризов вышел на четвертое место в истории клуба по голам в большинстве

Российский нападающий «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» (2:5).

Этот гол стал 56-м при игре в большинстве для 26-летнего россиянина за карьеру. Как сообщает пресс-служба НХЛ, Капризов вышел на четвертое место в истории «Миннесоты» по голам в большинстве, обойдя Эндрю Брюнетта (55). Рекорд по этому показателю принадлежит Заку Паризе (69). Второе место занимает Микко Койву (60), третье — Мариан Габорик (59).

Всего в активе Капризова 90 (42+48) очков в 71 матче сезона-2023/24. Он во второй раз в карьере набрал 90+ очков за один регулярный чемпионат.