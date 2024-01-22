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НХЛ

Сегодня, 07:42

Капризов — о матче с «Каролиной»: «Когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов прокомментировал победу над «Каролиной» (5:2) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Капризов оформил хет-трик.

«Конечно, когда забиваешь больше голов, то и побеждать легче, — цитирует Капризова сайт НХЛ. — Не имеет значения, забиваю ли голы я или другие ребята. Иногда у нас бывают моменты, но мы не попадаем в створ. Мне кажется, что «Каролина» всегда играет очень плотно и не дает сопернику совершать много бросков».

«Миннесота» с 45 очками занимает 13-е место в Западной конференции, «Каролина» с 55 очками — на пятой строчке «Востока».

Кирилл Капризов. Капризов устроил праздник! Сделал хет-трик и сохранил для «Миннесоты» шансы на плей-офф

Кирилл Капризов
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Миннесота Уайлд
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