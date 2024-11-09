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Сегодня, 10:39

Фолиньо: «Капризов ведет за собой всю «Миннесоту»

Алина Савинова
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Форвард «Миннесоты» Маркус Фолиньо высоко оценил значимость российского нападающего Кирилла Капризова для команды.

«Он движет нашей командой. Это самое главное. Кирилл — наш звездный игрок. Капризов ведет за собой всю «Миннесоту», — приводит слова Фолиньо официальный сайт НХЛ.

В матче против «Анахайма» (5:2), который прошел 9 ноября, Капризов оформил дубль и отметился результативной передачей. Он был признан первой звездой встречи и третьей звездой игрового дня в НХЛ.

Всего за 14 игр нынешнего сезона 27-летний россиянин набрал 27 (9+18) очков и вернулся на первое место в списке лучших бомбардиров.

Кирилл Капризов
Маркус Фолиньо
Хоккей
НХЛ
ХК Миннесота Уайлд

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