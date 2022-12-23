Форвард «Миннесоты» может быть дисквалифицирован за удар Евгения Свечникова коленом в колено

Форвард «Миннесоты» Мэйсон Шоу может быть дисквалифицирован за удар нападающего «Сан-Хосе» Евгения Свечникова коленом в колено.

Департамент безопасности игроков НХЛ рассмотрит данный эпизод и уже вызвал Шоу на слушания, сообщает пресс-служба организации.

Эпизод произошел во втором периоде матча регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сан-Хосе» (2:5). Форварда «Уайлд» за этот удар удалили до конца матча.

Свечников ушел со льда, но в третьем периоде вернулся и провел еще 5 смен.