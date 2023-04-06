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Сегодня, 19:16

Форвард «Монреаля» Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств

Виталий Косик
Корреспондент
Денис Гурьянов.
Фото USA Today Sports
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Российский нападающий «Монреаля» Денис Гурьянов отказался принимать участие в акции поддержки сексуальных меньшинств перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Вашингтона».

«Я не знаю, какие могут быть последствия. Я ни разу не был на его месте», — приводит слова главного тренера «Монреаля» Мартена Сан-Луи журналист Sportsnet Эрик Энджелс.

Также тренер сообщил, что россиянин принял это решение по семейным обстоятельствам.

Ранее от подобной акции отказались хоккеисты «Миннесоты», российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов и хоккеисты «Флориды» Эрик Сталл и Марк Стаал.

Матч состоится 7 апреля, начало — 2.00 мск.

Денис Гурьянов
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Монреаль Канадиенс
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