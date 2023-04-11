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Сегодня, 09:45

Форвард «Нэшвилла» Афанасьев прокомментировал победу над «Калгари»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев прокомментировал победу команды над «Калгари» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда продолжает претендовать на уайлд-кард от «Запада».

«Все ребята взволнованы. Мне кажется, что на нас не очень давят. Ребята просто пытаются получить удовольствие, но в то же время мы все работаем как единое целое, и именно поэтому у нас все получается. Мы просто должны продолжать в том же духе», — приводит слова Афанасьева сайт НХЛ.

22-летний россиянин в этом матче забил дебютный гол в НХЛ. Всего на данный момент он провел 17 матчей в сезоне.

После этого матча «Нэшвилл» с 90 очками занимает десятое место в Западной конференции. Команде осталось провести два матча — против «Миннесоты» и «Колорадо».

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