Форвард «Нэшвилла» Афанасьев прокомментировал победу над «Калгари»

Форвард «Нэшвилла» Егор Афанасьев прокомментировал победу команды над «Калгари» (3:2 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

Команда продолжает претендовать на уайлд-кард от «Запада».

«Все ребята взволнованы. Мне кажется, что на нас не очень давят. Ребята просто пытаются получить удовольствие, но в то же время мы все работаем как единое целое, и именно поэтому у нас все получается. Мы просто должны продолжать в том же духе», — приводит слова Афанасьева сайт НХЛ.

22-летний россиянин в этом матче забил дебютный гол в НХЛ. Всего на данный момент он провел 17 матчей в сезоне.

После этого матча «Нэшвилл» с 90 очками занимает десятое место в Западной конференции. Команде осталось провести два матча — против «Миннесоты» и «Колорадо».