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НХЛ

Сегодня, 10:09

Форвард «Нэшвилла» О'Райлли — о матче с «Тампой»: «Это был не тот старт, которого мы ожидали»

Алина Савинова
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Нападающий «Нэшвилла» Райан О'Райлли прокомментировал поражение команды от «Тампы» на старте регулярного чемпионата НХЛ (3:5).

«Это был не тот старт, которого мы ожидали, но мы смогли немного перезагрузиться, «включить» ноги, выиграть несколько моментов в матче и найти свою игру. Конечно, у нас были некоторые шансы, но сегодня их игра в большинстве превзошла нашу игру в большинстве. Были и хорошие моменты, но нам нужно кое-что исправить», — приводит пресс-служба НХЛ слова О'Райлли.

В этой встрече российский нападающий «Лайтнинг» Никита Кучеров на 11-й минуте открыл счет, а в концовке оформил дубль, забросив шайбу в пустые ворота. Еще один россиянин, Михаил Сергачев отметился голевой передачей.

Источник: https://www.nhl.com/news/nashville-predators-tampa-bay-lightning-game-recap-october-10
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