Форвард «Нью-Джерси» Хьюз порезал руку во время командного ужина и выбыл на неопределенный срок

Сегодня, 10:39
Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил повреждение во время командного ужина, сообщает Sportsnet.
24-летний американец поскользнулся и порезал руку. Хоккеист выбыл на неопределенный срок.
В текущем сезоне Хьюз набрал 20 (10+10) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» с 25 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ. 16 ноября «Дэвилз» на выезде сыграют с «Вашингтоном».
Adiоs Amigos R
Здоровья талантливому мастеру и премию Дарвина за самую нелепую травму.
15.11.2025