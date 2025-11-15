Видео
Сегодня, 10:39

Форвард «Нью-Джерси» Хьюз порезал руку во время командного ужина и выбыл на неопределенный срок

Игнат Заздравин
Корреспондент

Нападающий «Нью-Джерси» Джек Хьюз получил повреждение во время командного ужина, сообщает Sportsnet.

24-летний американец поскользнулся и порезал руку. Хоккеист выбыл на неопределенный срок.

В текущем сезоне Хьюз набрал 20 (10+10) очков в 17 матчах регулярного чемпионата НХЛ. «Нью-Джерси» с 25 очками лидирует в Восточной конференции КХЛ. 16 ноября «Дэвилз» на выезде сыграют с «Вашингтоном».

  • Adiоs Amigos R

    Здоровья талантливому мастеру и премию Дарвина за самую нелепую травму.

    15.11.2025

    НХЛ
    ХК Нью-Джерси Дэвилз
    Джек Хьюз
