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Сегодня, 12:10

Форвард «Питтсбурга» Бантинг попал в ДТП перед матчем с «Тампой»

Алина Савинова
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Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан сообщил, что нападающий команды Майкл Бантинг попал в автомобильную аварию.

Инцидент произошел возле домашней арены клуба перед матчем регулярного чемпионата НХЛ с «Тампой» (2:5), который прошел 13 января. По этой причине 29-летний форвард пропустил игру. Однако, по словам тренера, с хоккеистом на данный момент все в порядке.

В нынешнем сезоне Бантинг провел 43 игры за «Питтсбург», отметившись 13 голами и 12 результативными передачами.

После 45 матчей «Пингвинз» с 44 очками занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ.

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
Майк Салливан
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