Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
НХЛ. Новости
Таблицы
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 10:41

Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал, в чем хочет прогрессировать в новом сезоне

Telegram Дзен

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, в каком компоненте хочет добиться прогресса в новом сезоне НХЛ.

«Постараюсь немного больше быть лидером. У меня большой опыт. Я старше всех в команде. Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами. Вот в чем я могу прибавить», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 38-летний Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Овечкин оценил близость рекорда Гретцки перед стартом сезона НХЛ
Силы ПВО уничтожили за ночь 101 БПЛА над регионами России
Платини предложил сократить число футболистов на поле. Голубые карточки, ауты ногами… Когда же отстанут от футбола?!
Фигуристка Солен Мазинг обвинила другого спортсмена в изнасиловании
Водолазы МЧС обследовали затопленную 32 года назад подлодку К-27 в Карском море
В Казахстане заключенные устроили бунт в колонии
Сегодня
Вчера
Неделя