Форвард «Питтсбурга» Малкин рассказал, в чем хочет прогрессировать в новом сезоне

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин рассказал, в каком компоненте хочет добиться прогресса в новом сезоне НХЛ.

«Постараюсь немного больше быть лидером. У меня большой опыт. Я старше всех в команде. Буду стремиться быть лидером в раздевалке, больше говорить с ребятами, с тренерами. Вот в чем я могу прибавить», — приводит слова Малкина официальный сайт НХЛ.

В прошедшем сезоне 38-летний Малкин набрал 67 (27+40) очков в 82 матчах регулярного чемпионата НХЛ. Нападающий выступает за «Питтсбург» с 2006 года.