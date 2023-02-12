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Сегодня, 08:37

Панарин о покере в матче с «Каролиной»: «Не знаю, что произошло, наверное, это просто мой день»

Панарин поделился эмоциями от первого покера в карьере
Ана Горшкова
Корреспондент
Артемий Панарин.
Фото USA Today Sports
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Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал то, что забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере.

«Четыре гола, это впервые в моей жизни, — цитирует Панарина сайт НХЛ. — Если бы я знал, как это объяснить, я бы сказал. Я не знаю, что произошло сегодня, наверное, это просто мой день. Все получилось в игре. Это неожиданно».

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.

Артемий Панарин и&nbsp;Джимми Веси празднуют заброшенную шайбу. Панарин! Панарин! Панарин! Панарин! Первый покер русской суперзвезды в НХЛ
Артемий Панарин
ХК Каролина Харрикейнз
ХК Нью-Йорк Рейнджерс
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