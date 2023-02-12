Панарин о покере в матче с «Каролиной»: «Не знаю, что произошло, наверное, это просто мой день»

Форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал то, что забросил четыре шайбы в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Каролины» (6:2). Для 31-летнего россиянина это первый покер в карьере.

«Четыре гола, это впервые в моей жизни, — цитирует Панарина сайт НХЛ. — Если бы я знал, как это объяснить, я бы сказал. Я не знаю, что произошло сегодня, наверное, это просто мой день. Все получилось в игре. Это неожиданно».

В текущем сезоне Панарин провел 53 матча за «Рейнджерс», в которых набрал 59 (16+43) очков.