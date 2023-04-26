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Сегодня, 16:07

Форвард «Сан-Хосе» Гущин рассказал о своем дебюте в НХЛ

Алина Савинова
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Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин рассказал, как узнал о своем дебюте в НХЛ с «Аризоной».

«Мы сыграли матч в Техасе с АХЛ, тренер вызвал к себе после игры и сказал: «Тебя подняли, поздравляем. Ты завтра летишь и играешь против «Аризоны». Много не нервничай, играй в свою игру». Меня подняли не одного, со мной вызвали и ветерана Крискуоло. Мы вместе встали в 5 утра, полетели, с самолета сразу на раскатку. Немножко отдохнул и на матч. Небольшой мандраж был. Но мне повезло, что я провел две предсезонные игры в НХЛ. Конечно, нервничал. Без этого никуда. Все-таки первая игра в НХЛ. Еще повезло, что первые две смены мы провели в зоне соперника, удалось полегче и поувереннее войти в игру», — приводит Sport24 слова Гущина.

В текущем сезоне 21-летний форвард провел за «Сан-Хосе» 2 матча, в которых забросил 1 шайбу и отдал 1 голевую передачу.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-04-26-gushchin-o-san-khose-kogda-debyutiroval-v-nkhl-bylo-shest-dney-podryad-perelety
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