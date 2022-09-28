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28 сентября, 08:24

Форвард «Сан-Хосе» Гущин стал первой звездой предсезонного матча с «Анахаймом»

Иван Торопцев
Корреспондент

Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин стал первой звездой предсезонного матча НХЛ против «Анахайма» (5:4).

На счету 20-летнего хоккеиста 1 гол и 1 результативная передача в игре против «Дакс».

Гущин был выбран «Сан-Хосе» под общим 76-м номером драфта НХЛ-2020. В прошлом сезоне он выступал за канадский «Ниагара АйсДогс» в лиге ОХЛ и набрал 71 (41+30) очко в 51 матче. Также он провел 3 игры за фарм-клуб «Сан-Хосе», «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и не отличился результативными действиями.

Хоккей
НХЛ
ХК Сан-Хосе Шаркс
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