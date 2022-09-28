Форвард «Сан-Хосе» Гущин стал первой звездой предсезонного матча с «Анахаймом»

Российский нападающий «Сан-Хосе» Данил Гущин стал первой звездой предсезонного матча НХЛ против «Анахайма» (5:4).

На счету 20-летнего хоккеиста 1 гол и 1 результативная передача в игре против «Дакс».

Гущин был выбран «Сан-Хосе» под общим 76-м номером драфта НХЛ-2020. В прошлом сезоне он выступал за канадский «Ниагара АйсДогс» в лиге ОХЛ и набрал 71 (41+30) очко в 51 матче. Также он провел 3 игры за фарм-клуб «Сан-Хосе», «Сан-Хосе Барракуда» в АХЛ и не отличился результативными действиями.