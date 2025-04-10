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10 апреля, 10:23

Форвард «Сан-Хосе» Селебрини повторил достижение Ковальчука в НХЛ

Алина Савинова
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Нападающий «Сан-Хосе» Маклин Селебрини оформил хет-трик и отдал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Миннесоты» (7:8 OT).

Канадец стал шестым игроком в истории лиги, набравшим пять очков в матче в возрасте 18 лет. До него подобным достижением отмечались Коннор Бедард (12 марта 2024 года), Райан Ньюджент-Хопкинс (19 ноября 2011 года), Илья Ковальчук (19 января 2002 года), Дэйл Хаверчак (13 марта 1982 года) и Джэк Хэмилтон (4 декабря 1943 года).

Селебрини был первым номером драфта НХЛ 2024 года. Минувшим летом он подписал трехлетний контракт новичка с «Сан-Хосе» и дебютировал за команду в НХЛ 10 октября 2024 года в матче против «Сент-Луиса». Всего форвард провел 66 игр за «Шаркс» и набрал 62 (24+38) очка.

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Илья Ковальчук
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ХК Сан-Хосе Шаркс
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