Форвард «Сент-Луиса» Александров: «Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России»

Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров рассказал, что не жалеет о том, что отказался от приглашения в сборную Германию и взял российское спортивное гражданство.

«Нет, не жалею. Думаю, отстранение — это временное явление. К сожалению, сейчас вот так. Но когда-нибудь сборная России вернется на международные турниры. Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России», — приводит Sport24 слова Александрова.

22-летний нападающий выступает за «Сент-Луис» с 2022 года.

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.