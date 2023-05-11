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Сегодня, 11:52

Форвард «Сент-Луиса» Александров: «Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России»

Алина Савинова
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Форвард «Сент-Луиса» Никита Александров рассказал, что не жалеет о том, что отказался от приглашения в сборную Германию и взял российское спортивное гражданство.

«Нет, не жалею. Думаю, отстранение — это временное явление. К сожалению, сейчас вот так. Но когда-нибудь сборная России вернется на международные турниры. Не считаю, что я ошибся, согласившись играть за сборную России», — приводит Sport24 слова Александрова.

22-летний нападающий выступает за «Сент-Луис» с 2022 года.

Сборная России по хоккею отстранена от международных турниров с февраля 2022 года. В марте того же года отстранение было продлено на сезон-2023/24.

Источник: https://sport24.ru/news/hockey/2023-05-11-aleksandrov-ob-igre-za-sbornuyu-germanii-ne-zhaleyu-chto-vzyal-sportivnoye-grazhdanstvo-rossii
Никита Александров
Хоккей
НХЛ
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