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НХЛ

Сегодня, 01:17

Барбашев забросил девятую шайбу в сезоне

Иван Торопцев
Корреспондент
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Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев помог своей команде сократить отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» — 2:3.

27-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Эвеланш» в середине третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу на выходе из своей зоны и реализовал выход один на один с голкипером «Колорадо» Александром Георгиевым.

Этот гол стал для Барбашева девятым в сезоне-2022/23. Всего на его счету 24 (9+15) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.

Иван Барбашев
Хоккей
НХЛ
ХК Колорадо Эвеланш
ХК Сент-Луис Блюз
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