Барбашев забросил девятую шайбу в сезоне

Нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашев помог своей команде сократить отставание в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Колорадо» — 2:3.

27-летний россиянин забросил шайбу в ворота «Эвеланш» в середине третьего периода. Хоккеист перехватил шайбу на выходе из своей зоны и реализовал выход один на один с голкипером «Колорадо» Александром Георгиевым.

Этот гол стал для Барбашева девятым в сезоне-2022/23. Всего на его счету 24 (9+15) очков в 50 матчах нынешнего регулярного чемпионата НХЛ.