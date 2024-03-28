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28 марта, 13:43

Форвард «Сент-Луиса» Сундквист выбыл на 6 месяцев из-за разрыва крестообразной связки колена

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У нападающего «Сент-Луиса» Оскара Сундквиста выявлен разрыв передней крестообразной связки правого колена, сообщает официальный сайт НХЛ.

30-летний швед получил травму в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вегасом» (1:2 ОТ). Игрок неудачно упал после силового приема оппонента. Хоккеисту предстоит операция. Через 6 месяцев он пройдет медобследование.

В текущем сезоне Сундквист провел 71 матч, в которых набрал 21 (6+15) очко.

«Сент-Луис» занимает девятое место в Западной конференции, набрав 80 очков в 72 встречах.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Оскар Сундквист
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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