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12 декабря, 07:43

Тарасенко — о поражениях «Сент-Луиса»: «Нужно продолжать верить, все зависит от нас»

Тарасенко прокомментировал серию поражений «Сент-Луиса»
Руслан Минаев
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Форвард «Сент-Луиса» Владимир Тарасенко поделился мнением после поражения от «Колорадо» (2:3 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ.

У «Брюз» 8 поражений в последних 10 матчах.

«Нужно продолжать верить. Без веры ничего не произойдет. Мне кажется, что у нас она есть. [Результаты] разочаровывают, но мы должны найти выход из ситуации. Это зависит от нас», — сказал Тарасенко после матча.

После этого матча «Колорадо» с 30 очками занимает седьмое место в Западной конференции, «Сент-Луис» с 25 очками — на 12-й строчке.

Владимир Тарасенко (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Сент-Луис Блюз
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